Romania-Polonia: presidente Duda oggi in visita ufficiale a Bucarest

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, riceverà oggi al Palazzo Cotroceni l'omologo polacco, Andrzej Duda, in occasione della sua visita ufficiale a Bucarest. La visita si svolge nel contesto del centesimo anniversario della conclusione della Convenzione di alleanza difensiva tra il Regno di Romania e la Repubblica di Polonia, firmata il 3 marzo 1921, un momento simbolico delle relazioni bilaterali. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Secondo la fonte citata, le discussioni tra i due capi di Stato si concentreranno sulle modalità di sviluppo e approfondimento del Partenariato strategico bilaterale e, a tal fine, sarà esaminata la cooperazione nel piano di sicurezza sia a livello regionale che internazionale. "Il partenariato strategico istituito nell'ottobre 2009 e rinnovato nel marzo 2015, fornisce un quadro completo per la cooperazione, incoraggiando uno sviluppo sostenuto delle relazioni rumeno-polacche negli ultimi anni", ha affermato l'amministrazione presidenziale romena. Si presterà particolare attenzione alla dimensione della sicurezza, che negli ultimi anni è aumentata notevolmente, il dialogo su questo tema generando vantaggi reciproci per entrambi i Paesi, per la regione e per l'Alleanza atlantica. (segue) (Rob)