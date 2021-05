Romania-Polonia: presidente Duda oggi in visita ufficiale a Bucarest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno inoltre affrontate le prospettive di rafforzamento della cooperazione economica tra i due Paesi, visto che la Polonia è uno dei partner commerciali più importanti della Romania, con scambi per oltre 7 miliardi di euro nel 2020, nonostante la pandemia. Saranno presi in considerazione lo stimolo degli investimenti reciproci e l'approfondimento della cooperazione settoriale. Nell'ottica dell'Iniziativa dei Tre Mari, verrà discussa l'attuazione di progetti strategici di interconnessione regionale, con accento su progetti promossi congiuntamente da Romania e Polonia, che collegano il nord e il sud della regione, rispettivamente Rail2Sea e Via Carpathia. Per quanto riguarda le relazioni con il vicinato orientale dell'Unione europea, verrà affrontata la situazione della sicurezza regionale. (segue) (Rob)