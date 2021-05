Romania-Polonia: presidente Duda oggi in visita ufficiale a Bucarest (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, i presidenti Iohannis e Duda parteciperanno all'esercitazione militare "Justice Sword 21", che si svolge al Poligono di Smardan (est del Paese) e alla quale la Polonia partecipa con le forze e i mezzi tecnici dispiegati in Romania all'interno delle strutture della Brigata multinazionale Nato di Craiova (sud del Paese). L'esercitazione ha lo scopo di verificare la capacità delle strutture partecipanti di condurre le attività e le misure stabilite dai documenti di pianificazione e come ottenere il supporto fornito dalla Romania per le forze militari e gli equipaggiamenti in transito sul territorio nazionale. (Rob)