Regno Unito: leader laburista Starmer "licenzia" cancelliera ombra Dodds

- Il leader laburista britannico, Keir Starmer, ha fatto dimettere la cancelliera dello Scacchiere ombra Anneliese Dodds in seguito ai deludenti risultati nelle elezioni locali in Inghilterra la scorsa settimana. Secondo quanto riporta l'emittente televisiva "Bbc", la mossa rappresenta solo una parte di un generale rimpasto del governo ombra portato avanti da Starmer, per provare a rimettere in sesto la compagine laburista dopo la debacle subita dai conservatori su più fronti. Il partito laburista ha infatti perso otto consigli locali nelle elezioni, in quello che rappresenta il primo vero e proprio test elettorale per Starmer dopo essere diventato il leader del partito nell'aprile 2020. Il partito ha inoltre perso il seggio di Hartlepool alla Camera dei comuni, passato ai conservatori per la prima volta dal 1974. (Rel)