Ocse: Gurria, oggi più che mai è necessario spendere

- I dati del primo trimestre 2021 evidenziano le diverse velocità con cui le principali economie mondiali stanno reagendo alla seconda ondata del Covid, con Stati Uniti e Cina in crescita e i big europei, a parte la Francia, in contrazione. Questa evoluzione congiunturale a macchia di leopardo tuttavia non preoccupa il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, il quale in un'intervista a "la Repubblica Affari&Finanza" spiega che "il rallentamento dell'Europa è un fenomeno che riflette semplicemente situazioni sanitarie differenti. In Europa la campagna vaccinale è più lenta rispetto all'America e ciò si traduce in una maggiore incertezza che frena l'attività economica. Non appena gli approvvigionamenti dei vaccini si normalizzeranno, le aspettative torneranno positive anche in Europa". La pandemia ha portato all'esplosione del debito, pubblico e privato, a livello globale: "Il debito mondiale continuerà a crescere anche nel 2021 e nel 2022, ma in questa situazione si tratta di un falso dilemma. Oggi la priorità assoluta è sconfiggere il virus e i suoi effetti nefasti sull'attività economica. Il debito è l'unica arma per impedire alle aziende di fallire, per garantire il credito bancario, per mantenere l'occupazione, per stimolare consumi e investimenti. Oggi più che mai è necessario spendere e il pubblico deve fare la sua parte". (segue) (Res)