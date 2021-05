Ocse: Gurria, oggi più che mai è necessario spendere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel lungo termine questa massa spaventosa di debiti non creerà un problema di sostenibilità "nelle economie avanzate, perché l'azione delle banche centrali sta mantenendo l'inflazione e i tassi di interesse a livelli molto bassi. Tutti i Paesi stanno varando piani di stimolo all'economia senza precedenti nella storia". "Queste misure straordinarie - continua il segretario generale - apriranno opportunità altrettanto straordinarie che si tradurranno ovunque in tassi di sviluppo elevati. Così il debito che oggi ci spaventa diventerà sostenibile perché il suo peso sul prodotto interno lordo finirà per diminuire grazie all'effetto crescita", ha concluso Gurrìa. (Res)