Difesa: Egitto e Francia effettuano esercitazioni aeree e navali congiunte

- Unità aeree di Egitto e Francia hanno dato il via a esercitazioni congiunte in una delle basi aeree egiziane. Lo ha annunciato il portavoce militare, generale Tamer el Rifae, sulla sua pagina ufficiale Facebook. Le esercitazioni aeree avvengono circa una settimana dopo che entrambi i Paesi hanno finalizzato un accordo in base al quale l'Egitto acquisterà altri 30 caccia Rafale dalla Francia. Allo stesso tempo, le unità navali di entrambi i Paesi hanno effettuato esercitazioni nella zona economica esclusiva (Zee) dell'Egitto nel Mar Rosso. Le esercitazioni navali hanno visto la partecipazione della corvetta egiziana Gowind 2500 "El Fateh" accanto alla francese "Charles de Gaulle". Entrambe le esercitazioni prevedono una serie di attività che comportano lo svolgimento di uscite e corsi di formazione sulla pianificazione, l'attuazione e i metodi di comando e controllo. (Cae)