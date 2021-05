Farnesina: Di Maio riceve la direttrice dell'Organizzazione mondiale del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina la direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Ngozi Okonjo-Iweala, per un colloquio incentrato sulla importanza del sistema multilaterale degli scambi commerciali per il rilancio dell’economia mondiale a seguito della pandemia. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Di Maio ha confermato il sostegno dell’Italia al processo di riforma dell’Omc, anche in vista della dodicesima Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione che prenderà il via a fine anno. In qualità di presidente di turno del G20 – ha aggiunto il ministro – l’Italia lavorerà intensamente nei prossimi mesi per accompagnare questo processo e per favorire una ampia convergenza internazionale sul rilancio dell’interscambio e degli investimenti, con particolare attenzione al rafforzamento delle catene di valore dei prodotti sanitari, alla sostenibilità ambientale e al rafforzamento delle medie e piccole imprese sui mercati internazionali. (segue) (Com)