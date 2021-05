Farnesina: Di Maio riceve la direttrice dell'Organizzazione mondiale del commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Maio ha inoltre ringraziato la direttrice generale per il suo impegno sul tema dell’approvvigionamento e della diffusione dei vaccini. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che l’Italia è impegnata in tutte le sedi internazionali per mobilitare un adeguato sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo nella lotta contro il Covid-19 e per favorire un incremento significativo della produzione vaccinale. In quest’ottica, la recente proposta statunitense per una liberalizzazione dei brevetti costituisce un nuovo elemento del dibattito in corso in tale materia e l'Italia, insieme all'Ue, è pronta a discutere ogni proposta che affronti tali casi in modo efficace e pragmatico. Nel breve periodo continuiamo, allo stesso tempo, a invitare i Paesi produttori di vaccini a consentirne l'esportazione e a evitare misure che interferiscano con le catene di approvvigionamento internazionali. Su quest’ultimo aspetto – ha affermato il ministro di Maio – l’Unione Europea ha adottato un approccio equilibrato e lungimirante, che può fungere da esempio per i nostri partner. La nostra priorità è aumentare la produzione e la disponibilità di vaccini. (Com)