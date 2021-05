Belgio: premier De Croo, dalla seconda metà dell'estate via libera ai grandi festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Belgio potrebbe dare il via libera allo svolgimento dei grandi festival per la seconda metà di quest'estate. Lo ha affermato il premier belga, Aleksander De Croo, scrivendo su Twitter. "Il nostro Paese è il punto focale per i festival a livello mondiale; lo dimostreremo nuovamente quest'estate", ha affermato il capo del governo di Bruxelles, spiegando che i festival potranno riprendere dalla seconda metà dell'estate nell'ambito dell'allentamento delle restrizioni anti Covid. L'accesso agli eventi di massa al momento vietati in Belgio a causa della pandemia, precisa la stampa locale, sarà tuttavia condizionato ad un test obbligatorio o all'avvenuta vaccinazione. Il comitato consultivo del governo belga dovrebbe riunirsi martedì per definire le condizioni di questa e di altre riaperture. (Frp)