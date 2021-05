Medio Oriente: Egitto chiede a Israele di ridurre la tensione a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha invitato le autorità israeliane a ridurre l'escalation della situazione a Gerusalemme. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri in un comunicato stampa, diramato dopo l'incontro tra l'assistente del ministro degli Esteri, ambasciatore Nazeh al Nagari, e l'ambasciatore d'Israeliano al Cairo, Amira Oron, alla presenza dell'ambasciatore Hossam Ali, direttore della Divisione israeliana presso il ministero degli Esteri egiziano. Durante l'incontro, la parte egiziana ha ribadito la posizione del Cairo che rifiuta e denuncia l'assalto alla moschea di al-Aqsa. L'Egitto ha anche sottolineato la necessità di rispettare i luoghi santi islamici a Gerusalemme, oltre a fornire protezione ai civili palestinesi e mantenere i loro diritti nello svolgimento dei loro riti religiosi. Entrambi i diplomatici egiziani hanno anche ribadito le preoccupazioni per l'escalation in corso a Gerusalemme, chiedendo a Israele di assumersi le proprie responsabilità e ripristinare la sicurezza a Gerusalemme. (Cae)