- A Torino domani, lunedì 10 maggio, giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 22.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2861m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una vasta area depressionaria si avvicina all'Europa occidentale determinano l'arrivo di correnti più umide e instabili dai quadranti meridionali. Fin dal mattino molte nubi, piogge e rovesci, in intensificazione dal pomeriggio specie sull'alto Piemonte con fenomeni anche abbondanti. Venti in intensificazione da scirocco sul Ligure, mare molto mosso. (Rpi)