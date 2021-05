© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di domani a Milano e in LombardiaCOMUNESi riunisce il consiglio comunaleModalità mista telematica e in presenza in piazza della Scala 2 (ore 16.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è presente alla serata di riapertura al Teatro alla Scala per assistere al concerto del Coro e dell'Orchestra diretti dal Maestro Riccardo Chailly.Teatro alla Scala (ore 19)VARIETalk "Sempre più vicini: racconti di viaggio dentro i quartieri di Milano e Roma 2020-2021" nell'ambito della Bit Digital Edition. Ne discutono Ne discutono Umberto Angelini, Direttore Artistico Triennale Milano Teatro; Leonardo Leuci, Jerry Thomas Speakeasy Owner & Roma Bar Show Founder; Nico Vascellari, Artista. Modera Andrea Amichetti, Direttore Responsabile di ZERO.Evento online (ore 12)Conferenza stampa di presentazione della mostra "Vico Magistretti. Architetto milanese",In collaborazione con Fondazione Vico Magistretti. Intervengono Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano, Lorenza Baroncelli, Direttore artistico Triennale Milano, Gabriele Neri, Curatore della mostra, Rosanna Pavoni, Direttore scientifico Fondazione Vico Magistretti, Lorenzo Bini, Progettista dell'allestimento, Luca Fuso, Amministratore Delegato CassinaTriennale Milano, viale Alemagna 6 (ore 11)Il Touring Club Italiano presenta il primo Osservatorio sul Po nell'ambito della Bit.Evento online su http://bit.fieramilano.it/ (ore 17)Nell'ambito degli eventi del Think20 conferenza Forum on Climate change, interviene l'avvocato Paola Brambilla, e il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico GiovanniniEvento online (ore 13.30)Talk "Formarsi a un cambio d’epoca. Conversazione fra Franco Iseppi e Salvatore Veca" nell'ambito della Bit Digital Edition. Promosso da Touring Club Italiano, l’incontro fa dialogare Franco Iseppi, Presidente Touring Club Italiano, e Salvatore Veca, Presidente Fondazione Campus, su temi quali le conoscenze e le competenze chiave decisive per guidare il mondo fuori dalla pandemia, cosa abbiamo imparato dall’emergenza sanitaria globale e quale sarà la nuova normalità per il turismo. Modera Carlo Antonelli, Amministratore Delegato Fiera Milano Media.Evento online (ore 18.30)Premiazione dell'Attività Atletica e dell'Atleta Universitario dell'anno organizzata dal Cus di Milano. Intervengono la rettrice dell'Università di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni, il sottosegretario con delega allo Sport di Regione Lombardia Antonio Rossi, l'assessora allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri, il presidente del Coni Marco Riva, la presidente del Comitato Sportivo dell'Università Milano-Bicocca Lucia Visconti Parisio e il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli.Bicocca stadium (ore 19) (Rem)