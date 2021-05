Messico: l’Onu invita il governo a indagare sull’assassinio di un giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio in Messico dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha invitato oggi il governo il governo messicano a indagare sull’assassinio del giornalista Benjamin Morales Hernandez, avvenuto il 3 maggio scorso nello Stato di Sonora, nel nord del Paese. “L’omicidio è avvenuto dopo che il reporter aveva denunciato pubblicamente di aver ricevuto minacce per i suoi articoli, ricordando il rischio che i giornalisti devono affrontare in Messico per svolgere il loro lavoro”, ha dichiarato in una nota il rappresentante dell’Onu Guillermo Fernandez-Maldonado. Morales Hernandez aveva fondato la testata “Noticias Xonoidag”, con la quale diffondeva informazioni sul municipio di Sonoyta, al confine con gli Stati Uniti. (segue) (Mec)