Messico: l’Onu invita il governo a indagare sull’assassinio di un giornalista (2)

- “Il primo maggio 2021, un giorno prima di essere sequestrato da uomini armati nella sua abitazione, aveva denunciato attraverso i social network le minacce anonime ricevute attraverso la stessa piattaforma. Il 3 maggio il suo corpo senza vita, con evidenti segni di violenza, è stato rinvenuto sulla strada tra Sonoyta e Caborca”, ha ricordato Fernandez-Maldonado. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di casi avvenuti nello Stato di Sonora, come la sparizione del giornalista Jorge Molontzin Centlal, avvenuta il 10 marzo scorso, e quella di Pablo Felipe Romero Chavez, risalente a 15 giorni più tardi. “È fondamentale – ha sottolineato il responsabile Onu – che le autorità assumano le iniziative necessarie per capire cosa sia successo a questi giornalisti e per indagare sui responsabili della loro sparizione”. (Mec)