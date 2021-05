© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha ringraziato il leader della Lega Matteo Salvini, che in un tweet ha scritto "Auguri Giorgia, sia per la Festa della mamma che per il successo del tuo libro". "Grazie Matteo", ha risposto Meloni su Twitter. "Presto daremo insieme all'Italia il governo che merita. Con buona pace di chi ci vorrebbe divisi".(Rin)