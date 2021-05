© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente si parte. Abbiamo un regolamento, una carta d'intenti, una coalizione e la data del 20 giugno. Ora abbiamo un obiettivo e una responsabilità: portare romane e romani alle primarie e a cacciare via una sindaca totalmente incapace". Lo scrive in un tweet il candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021 Tobia Zevi. (Rer)