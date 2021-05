Business news: Cile, covid, oggi al via terzo ritiro dai fondi pensione privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare fronte alla difficile congiuntura economica legata alla crisi pandemica, la popolazione del Cile può ricorrere al ritiro di una ulteriore quota dei propri fondi pensione privati (Afp). Si tratta della terza volta, dall'inizio dell'emergenza, che i cileni possono prelevare fino al dieci per cento del totale dei contributi versati, e della prima volta che i pensionati con una rendita a vita potranno anticipare parte della "riserva tecnica" prevista nei rispettivi contratti. Secondo dati dell'Ente sulle pensioni (Superintendencia de pensiones, Sp), i prelievi anticipati nella prima e seconda tornata, effettuati da oltre l'85 per cento degli aventi diritto, sono stati pari all'equivalente di circa 30 miliardi di euro. Stando ai pareri di diversi analisti, raccolti dal quotidiano "Biobio", la misura dovrebbe avere questa volta una ricaduta minore, anche perché si considera che circa 3 milioni di cileni sono ormai privi di risorse cui attingere. (Res)