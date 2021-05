Roma: scontro tra auto e moto sulla via Tiberina, muore un 56enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale alle 14:30 di oggi in via Tiberina all'altezza del km 7,5. Un motociclista italiano di 56 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua moto Triumph con un'automobile Ford Focus alla cui guida c'era un uomo di 47 anni. Il conducente dell'auto si è fermato e ha subito allertato i soccorso, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. In forte stato di choc l'auotmobilista è stato condotto all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti di rito. È al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma, intervenuti sul posto, la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.(Rer)