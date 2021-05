© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all’inaugurazione del playground di Tiburtino III e del murale di Anna Magnani. Partecipano all’iniziativa Massimiliano Valeriani, Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio, Stefano Scalera, Direttore Affari Istituzionali della As Roma, Francesco Pastorella, Direttore Roma Cares, e Andrea Napoletano, Direttore Generale Ater Roma. L’evento si svolge a Roma al playground di Tiburtino III in via Tagliacozzo, angolo Via della Vanga (ore 11)VARIE- Il sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con delega all'ortofrutta e alla pesca, Francesco Battistoni, si recherà in visita al Centro Agroalimentare Roma Car, il più grande mercato all'ingrosso d'Italia. Via Tenuta del Cavaliere 1 a Guidonia, provincia di Roma (ore 11:30)- Webinar del progetto "Biovie: un modello di mobilità sostenibile nei luoghi vitali dei Castelli Romani" rientrante nel programma europeo Icc, Intelligent cities challenge. Aprirà i lavori la vicesindaca della Città metropolitana di Roma Maria Teresa Zotta. L'evento è in streaming (ore 10)- Manifestazione dei lavoratori Amazon del magazzino di Colleferro. Sede della filiale Adecco di Colleferro, davanti al municipio di Colleferro (ore 8:30)(Rer)