Business news: Colombia, rapporto Sace, presenza italiana in crescita ma potenziale ancora vasto

- La presenza italiana in Colombia e i rapporti commerciali sono in crescita nel corso degli ultimi anni, ma presentano ancora un vasto potenziale: rispetto ad altri Paesi dell’area quali Argentina e Brasile che hanno legami culturali molto più forti con l’Italia, la Colombia, ma anche il Perù e lo stesso Cile, rappresentano delle mete ancora solo parzialmente esplorate e su cui puntare nei prossimi anni. E' quanto si legge nel rapporto "La Colombia riparte tra pragmatismo e nuove ambizioni" diffuso da Sace. Terzo Paese dell’America Latina per dimensioni demografiche (51 milioni di abitanti) e quarto per Pil assoluto dopo Brasile, Messico e Argentina, la Colombia è l’unica tra le maggiori economie dell’area a non essere stata coinvolta nelle crisi del debito estero degli anni ‘80, si legge nel rapporto. Prima del 2020 la Colombia aveva fatto registrare un solo anno di recessione dagli anni ‘30 in poi. Il calo del Pil nel 2020 è stato pesante, -6,8 per cento rispetto al 2019, ma l’economia andina sarà tra quelle a più rapida ripresa di tutta l’area (+5,2 per cento 2021 e +3,6 per cento 2022), a patto che il paese prosegua nella diversificazione dell’economia e mantenga politiche fiscali pragmatiche pro crescita. (Res)