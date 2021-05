Russia: sparito da due giorni primario ospedale di Omsk dove è stato curato Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksandr Murakhovskij, il primario dell'ospedale della città siberiana di Omsk che ha curato l'oppositore del Cremlino Alekseij Navalnyj lo scorso agosto, è sparito da due giorni. Di Murakhovskij si sono perse le tracce dal 7 maggio, riferiscono le autorità regionali di Omsk, secondo cui il medico è sparito mentre si trovava a una battuta di caccia. Alle ricerche del dottore stanno partecipando servizi di emergenza, guardiacaccia, dipendenti del ministero per le Situazioni di emergenza e residenti locali, secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno della regione di Omsk. Anche un elicottero e un drone da ricognizione sono impiegati nelle attività: l'impiego di questi mezzi è dovuto anche al terreno difficile da esplorare, a causa di diverse aree paludose. Al momento è stato trovato un veicolo fuoristrada a circa 6 chilometri da dove era in corso la battuta di caccia. Murakhovskij è stato il primo a tentare di curare Navalnyj per l'avvelenamento subito lo scorso 20 agosto prima che l'oppositore venisse trasferito alla clinica Charité di Berlino. (Rum)