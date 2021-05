Business news: Venezuela, il governo aumenta il salario minimo a 10 milioni di bolivares

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha annunciato l'aumento del salario minimo mensile a dieci milioni di bolivar, l'equivalente di 3,54 dollari statunitensi o 2,93 euro. L'annuncio è stato fatto da Eduardo Pinate, poco prima che lasciasse l'incarico di ministro del Lavoro per andare a occupare quello dell'Educazione. L'aumento è la somma di un incremento di sette milioni di bolivar per lo stipendio, e di tre milioni di un bonus alimentare che obbligatorio per tutti i lavoratori e in quanto tale considerato dal governo parte del salario minimo. L'incremento, ha riferito il ministro, dovrebbe beneficiare circa 4 milioni di impiegati. (Res)