Business news: Brasile, prezzi produzione dell'industria +4,78 per cento su mese

- L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (Ipp) in Brasile è cresciuto del 4,78 per cento a marzo rispetto a febbraio. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) sottolineando che si tratta dell'aumento più alto nella serie storica dell'Ipp iniziata nel 2014. Con il risultato di marzo l'indice i prezzi alla produzione registrano l'aumento record del 14,09 nel primo trimestre del 2021, spingendo il tasso annuale al 33,52 per cento. Si tratta del ventesimo incremento consecutivo, nel confronto mese per mese dell'indicatore, da agosto 2019. A febbraio l'indice aveva già registrato un massimo storico con una crescita del 5,16 per cento. L'indice misura la variazione dei prezzi al netto di tasse e trasporti dei prodotti "alla porta" delle industrie di trasformazione e delle industrie estrattive. Il risultato, secondo Ibge riflette principalmente l'aumento dei prezzi nelle attività di raffinazione del petrolio e prodotti alcolici (+ 16,77 per cento), altri prodotti chimici (8,79 per cento), legno (7,73 per cento) e carta e cellulosa (7,18 per cento). (Res)