Business news: Colombia, Ecopetrol registra utile netto di 650 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale colombiana Ecopetrol ha registrato nel primo trimestre dell’anno un utile netto di 3 miliardi di pesos colombiani (circa 650 milioni di euro9, quasi il doppio degli utili registrati in tutto il 2020. Si tratta di una cifra che nel periodo non si registrava da sette anni, scrive il quotidiano economico "Portafolio". Il risultato, ha spiegato Felipe Bayón, presidente della società, si deve all’aumento del prezzo del greggio del 43 per cento, da 40,3 a 57,8 dollari il barile, a una gestione commerciale attiva con i clienti nei mercati di Cina, Golfo del Messico ed Europa, e a un minore costo delle operazioni. (Res)