Business news: Brasile, produzione industriale in calo del 2,4 per cento a marzo

- La produzione industriale in Brasile è diminuita del 2,4 per cento a marzo rispetto al mese di febbraio in cui, interrompendo una sequenza di nove aumenti mensili consecutivi, la produzione era calata già dello 0,7 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Il settore registra a marzo un'espansione del 10,5 per cento rispetto al mese di marzo 2020, quando le misure di distanziamento a causa della pandemia hanno pesantemente inciso sulla produzione. Quindici dei ventisei settori industriali hanno registrato risultati negativi a marzo, sottolinea l'Ibge. Il settore che più di altri ha mostrato una flessione è stato quello di autoveicoli, rimorchi e carrozzerie, calato dell'8,4 per cento rispetto al mese di febbraio. Si tratta del terzo calo consecutivo che porta il settore al 15,8 per cento di perdite nel primo trimestre del 2021. In calo anche i settore dell'abbigliamento e accessori (-14,1 per cento), calzature, pelletteria e articoli da viaggio (-11,2 per cento), prodotti chimici e farmaceutici (-9,4 per cento), mobili (9,3 per cento), prodotti tessili (-6.4 per cento), prodotti chimici (4,3 per cento), prodotti in gomma e plastica (-4,5 per cento), bibite (-3,4 per cento) e prodotti minerali non metallici (2,5 per cento). Di contro 11 settori hanno registrato espansione, tra cui attrezzature per i trasporti (35 per cento) e industria estrattiva (5,5 per cento). (Res)