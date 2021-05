Ue: von der Leyen, Conferenza su futuro è opportunità di riunire europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza sul futuro dell'Europa non è la panacea dei problemi, ma è una opportunità per riunire gli europei attorno a una ambizione comune per il futuro. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella cerimonia di apertura della Conferenza sul futuro dell'Europa. La presidente ha citato "La terra degli uomini" di Saint Exupery. "Ci ricorda quanto è importante vivere gli uni con gli altri, ma soprattutto col mondo naturale che ci circonda", ha detto. "E' nostro dovere lasciare ai nostri figli un mondo migliore" e "quello che il libro ci dice è ancora vero oggi", ha continuato riportando una citazione del libro che secondo la presidente "incarna l'Europa": "Amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione". E per von der Leyen "questa è l'opportunità che ci attende" con la Conferenza, "una occasione per tutti gli europei per discutere di una visione comune di ciò che vogliamo l'Europa sia". (segue) (Beb)