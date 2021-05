Ue: Macron, abbiamo resistito a Covid grazie a modello costruito in 71 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Unione europea ha resistito alla pandemia del Covid-19 è perché in 71 anni è stato costruito qualcosa che non era scontato e che si basa su un modello di produzione, ma anche di solidarietà. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron aprendo la cerimonia di apertura della Conferenza sul futuro dell'Europa. "C'è una sensazione di sconfitta, qualcuno dice che l'Europa non c'è", ma "io dico che in questa crisi si è affermato un modello europeo" e "questo modello è la nostra identità profonda", ha sottolineato. "Se siamo stati capaci di resistere insieme in questa pandemia è perché in 71 anni abbiamo costruito una cosa che non era per niente costata, non era una evidenza. Abbiamo resistito tramite il nostro modello di protezione sociale, tramite una Europa della solidarietà, che è frutto di un modello nel contempo produttivo e sociale, una Europa che ha concorrenza, produzione, forza economica, ma che ha sempre pensato alla solidarietà", ha sottolineato. "In nessun'altra parte del mondo si è data tanta attenzione alle vite. Tanti continenti hanno sacrificato vite per salvare l'economia, perché non avevano altre scelte possibili", ha proseguito Macron. "Noi questa scelta dell'umanesimo in Europa l'abbiamo fatta" e "abbiamo rafforzato i sistemi sanitari, abbiamo accompagnato le industrie, i commercianti, i settori più colpiti", ha evidenziato. "Questo nostro modello è una forza, ci ha fatto resistere", ha ribadito. (Beb)