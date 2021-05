Livatino: Cartabia, autentico modello di giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indipendenza del giudice è “nella credibilità che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni e in ogni momento della sua attività”. Nel giorno della beatificazione di Rosario Livatino, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, richiama le parole del magistrato ucciso ad Agrigento il 21 settembre 1990 e invita ad “alzare lo sguardo verso un autentico modello di operatore di giustizia”. La testimonianza del primo magistrato italiano proclamato beato, ha sottolineato Cartabia, “ci è offerta dalla sua vita spesa per la causa della giustizia, prima ancora che dal suo supremo sacrificio. Per lui, ‘rendere giustizia’ – aggiunge la Guardasigilli - determinava un modo d’essere, oltre che uno stile nell’esercizio delle sue funzioni. L’uno e l’altro scevri da ‘ogni vanità e soprattutto da ogni superbia’, come amava ripetere. E qui si radica la sua autorevolezza salda, autentica, credibile”.(com)