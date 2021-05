Egitto: Al Sisi, non accetteremo attacchi alla sicurezza idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto non accetterà che venga messa in discussione la propria sicurezza idrica. Lo ha detto il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, durante l'incontro con l'omologo della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi. Lo riferisce il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, su Facebook. Tshisekedi, presidente di turno dell'Unione africana ha avviato una visita regionale che comprende anche tappe in Sudan ed Etiopia con l'obiettivo di riavviare i colloqui trilaterali sulla grande diga della rinascita etiope (Gerd). "L'Egitto non accetterà che venga toccata la propria sicurezza idrica. Pertanto, deve essere raggiunto un accordo legalmente vincolante per preservare i diritti sull'acqua dell'Egitto e risparmiare alla regione ulteriori tensioni e instabilità", ha detto Al Sisi. La visita arriva mentre l'Etiopia è "determinata" ad andare avanti con il secondo riempimento della Gerd sul Nilo Azzurro, nonostante gli avvertimenti da parte dell'Egitto e del Sudan, ovvero i Paesi a valle, di non farlo prima di aver raggiunto un accordo globale. L'Egitto afferma che il secondo riempimento ridurrebbe il normale flusso d'acqua a 2 miliardi di metri cubi dai 22 miliardi di metri cubi attuali per tutto luglio e agosto. (segue) (Cae)