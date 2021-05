Egitto: Al Sisi, non accetteremo attacchi alla sicurezza idrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Al Sisi ha confermato la fiducia dell'Egitto verso gli sforzi di Tshisekedi e la sua capacità di affrontare la questione legata alla Gerd. Al Sisi ha anche affermato il sostegno del suo Paese a tutti questi sforzi nel quadro del percorso negoziale sotto gli auspici della Repubblica Democratica del Congo, presidente in carica dell'Ua, e la partecipazione di attori internazionali con l'obiettivo di raggiungere un accordo legalmente vincolante sul riempimento e il funzionamento della Gerd. Tshisekedi, da parte sua, ha confermato la volontà di intensificare il coordinamento con l'Egitto su questa "questione delicata" per aiutare tutte le parti a realizzare gli ambìti progressi nei colloqui trilaterali. Tshisekedi ha elogiato gli sforzi dell'Egitto per raggiungere un accordo equo ed equilibrato che tenga conto degli interessi dei tre Paesi. (Cae)