Pd: tesseramento al via da oggi

- Prende il via oggi, 9 maggio, e durerà fino al 31 dicembre, il tesseramento al Partito democratico. "È proprio dalla partecipazione e dall'apertura che vogliamo ricostruire la nostra comunità, perché il Pd o è partito di popolo o non è", scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, in uno dei passaggi della lettera inviata ai circoli. "Abbiamo un'occasione che mai è capitata e che forse mai ricapiterà alle nostre generazioni. È una chiamata alla responsabilità – conclude - che investe tutti noi. Dobbiamo esserne all'altezza. Dobbiamo esserci, insieme. Con occhi nuovi".(Com)