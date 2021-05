Turismo: Garavaglia, finalmente c'è un ministero, settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono voluti 30 anni però adesso un ministero del turismo c'è, indipendentemente dalla mia persona, l'importanza è che ci sia un ministero del turismo, che è un settore strategico, il 13% del Pil, ma potenzialmente di più". Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, durante il suo intervento al convegno inaugurale di Bit (Borsa Internazionale del turismo) Digital Edition. "Proprio perché è un settore strategico non aveva senso avere un ministero insieme ad altri - ha aggiunto - Serviva un punto di coordinamento vero per superare una serie di frammentazioni tra vari ministeri. Adesso c'è un ministero solo, e l'importanza si vede, perché con un ministero solo è più facile fare pressione per avere regole certe e chiare come ha detto il premier Draghi, in tempi ragionevolmente brevi. Però va comunicato meglio questo essere strategico del turismo, possiamo fare molto di più". (Rem)