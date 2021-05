Grecia: ministro Sviluppo economico, dal 17 maggio riaprono le palestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le palestre in Grecia riapriranno da lunedì 17 maggio se non ci sarà un nuovo aumento dei casi di Covid-19. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico greco, Adonis Georgiadis, parlando all'emittente "Ert". Inizialmente, secondo quanto precisato, potranno accedere nelle palestre solamente coloro che hanno completato la vaccinazione contro il Covid. Il governo di Atene - ha spiegato Georgiadis - stanzierà sostegni finanziari per i gestori delle palestre. Parlando in un'altra intervista, all'emittente "Skai", il ministro ha poi affermato che dal 15 maggio il coprifuoco dovrebbe essere posticipato dalla mezzanotte, rispetto alle attuali 23, in vista dell'avvio della stagione turistica.(Gra)