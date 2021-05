Festa mamma: Raggi, auguri a tutte le madri anche a chi non lo è, troppi giudizi superficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook celebra la Festa della mamma. "Oggi è la festa della mamma. Il mio pensiero va a mia madre, ai momenti che ho vissuto insieme a lei, ai suoi sorrisi, ai suoi abbracci e anche a qualche litigio perché la vita è fatta anche di questo. A mia zia, che è stata un po' la mia seconda mamma e a mio figlio che tutti i giorni riempie la mia vita". "Penso a tutte le mamme che lavorano - aggiunge Raggi - che non riescono a trascorrere con i loro figli il tempo che desidererebbero; alle mamme che il lavoro lo hanno perso e che per mantenere la propria famiglia si affannano tutti i giorni per cercare un impiego. Auguri alle mamme che aiutano le altre mamme nelle mille attività quotidiane, dimostrando quanto la solidarietà femminile possa essere una risorsa da coltivare costantemente. Penso anche alle mamme, vittime di violenza domestica, che con uno sforzo immenso, denunciano e scappano dal loro compagno carnefice per dare un futuro diverso a loro stesse e ai loro bambini". (segue) (Rer)