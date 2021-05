Festa mamma: Raggi, auguri a tutte le madri anche a chi non lo è, troppi giudizi superficiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi un pensiero va a quelle mamme che hanno perso un figlio - prosegue ancora la sindaca Raggi - e con una forza incredibile trasformano il loro dolore in impegno civico per aiutare gli altri, ai figli di quelle mamme che non ci sono più e che si trovano ad affrontare il mondo un po' più soli. Alle mamme dei 'bambini mai nati', che purtroppo spesso non vengono riconosciute come mamme ma che lo sono e lo saranno sempre. Penso a tutte le mamme che ho conosciuto in questi anni, ciascuna con una storia diversa fatta di speranze, sfide da affrontare e traguardi da raggiungere. Il mio pensiero va a tutte loro per avermi donato una parte del loro tempo e per avere condiviso con me la loro storia. Grazie a tutte le mamme per quello che fanno, nel modo in cui lo fanno. Auguri a tutte voi". "Rivolgo un pensiero alle donne che non sono mamme, e che sono realizzate lo stesso, esattamente come quelle famiglie senza figli che sono famiglie lo stesso. E penso a quanti giudizi vengano dati superficialmente, senza conoscere le mille realtà che ci circondano", conclude la sindaca. (Rer)