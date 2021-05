Turismo: Garavaglia, da G20 linee guida operative, importanti mobilità sicura e inclusività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal G20 escono delle linee guida molto operative, si passa da progetti futuribili a linee guida operative". Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, durante il suo intervento al convegno inaugurale di Bit (Borsa Internazionale del turismo) Digital Edition. "La prima linea riguarda la mobilità sicura, non solo nel viaggio ma anche sulla destinazione, un turismo diverso all'aria aperta che possiamo comunicare meglio - ha detto Garavaglia - la seconda è la gestione della crisi, cioè come rendere il settore più capace di rispondere a choc. Non è un caso che l'unico comparto cresciuto l'anno scorso è l'enogastronomia, ciò vuol dire che lì abbiamo una potenzialità enorme ancora da sfruttare. Il terzo punto è la resilienza, termine abusato, però il concetto è rendere il settore più forte e in grado di accogliere le sfide come l'inclusività, che è il quarto punto, e riguarda la sostenibilità sociale, l'etica e la responsabilità, sappiamo che questa è una linea da potenziare e abbiamo ampi margini di miglioramento. Buona parte dell'occupazione nel settore del turismo riguarda giovani e donne quindi un settore particolarmente importante da sostenere". "Altra linea riguarda il portare il turismo fuori dal circuito tradizionale, che per noi in Italia è più facile che altrove - ha concluso Garavaglia - L'altra linea guida sulla transizione digitale siamo talmente indietro che possiamo prendere l'ascensore invece di fare dei piani di scale, parlo come governo, perché invece gli operatori privati hanno realtà potentissime che devono però essere messe in rete, da qui le necessità di creare questo hub digitale e comune". (Rem)