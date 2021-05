Turismo: Garavaglia, governo deve sostenere operatori del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pil non lo fa il governo ma il mercato, il business, lo fanno gli operatori e le aziende il governo può e deve mettere gli operatori nelle condizione di fare più Pil possibile". Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, durante il suo intervento al convegno inaugurale di Bit (Borsa Internazionale del turismo) Digital Edition. "Se metti regole chiare e semplici che funzionano crei Pil, quindi aver dato date certe vuol dire far partire interi settori della filiera - ha aggiunto Garavaglia - avendo messo in piedi protocolli chiari, e anticipando il lasciapassare europeo. Sappiamo che le regole sono queste e da noi valgono già dalla metà di maggio, vuol dire togliere la quarantena con i paesi europei e non solo, come Israele e Gran Bretagna e io mi auguro che questa lista in tempi rapidi si allunghi sempre di più, perché chi è più veloce ha la ripartenza più forte, questo è il punto chiave". "Anche qui si vede l'importanza di avere un ministero del turismo perché vuol dire fare pressione, al netto della sicurezza, però oltre alla sicurezza c'è anche un settore da tutelare e far ripartire nel minor tempo possibile", ha concluso Garavaglia.(Rem)