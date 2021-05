Covid: schiamazzi in un b&b a Milano, tra i sanzionati anche 5 soldati americani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa, a Milano, nell’ambito di mirati servizi di controllo sul rispetto delle normative nazionali sul contenimento della pandemia da covid-19, gli equipaggi del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in viale Stelvio in quanto erano stati segnalati al 112 Nue degli schiamazzi provenienti dall’interno di un b&b. Sul posto i Carabinieri hanno constatato la presenza di 8 persone, tutti cittadini stranieri di nazionalità americana, 5 dei quali in servizio presso la base di Vicenza, e di età compresa tra i 23 ed i 32 anni, riuniti nell'appartamento preso appositamente in affitto, che sono quindi stati identificati e sanzionati per la violazione delle disposizioni previste. (Com)