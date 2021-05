Turismo: Garavaglia, digitale deve far fruttare enorme potenzialità Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo potenzialità enormi con il digitale per far fruttare al meglio questa potenzialità pazzesca che è il Made in Italy, uscendo un po' anche da una certa concezione tradizionale che dice 'tanto siamo il paese più bello del mondo vengono tutti qua perché non funziona così, devi saperlo comunicare e far capire che c'è anche molto di più, c'è anche tecnologia e innovazione". Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, durante il suo intervento al convegno inaugurale di Bit (Borsa Internazionale del turismo) Digital Edition. "Far percepire meglio la qualità del made in Italy, è una sfida difficile ma non impossibile - ha aggiunto Garavaglia - Agli operatori dico che il ministero del turismo è a vostra disposizione, la porta è aperta per critiche suggerimenti e spunti perché abbiamo obiettivo comune far crescere il più velocemente possibile il nostro Paese e il turismo è quello che darà la spinta maggiore alla ripartenza del sistema Italia". Sul digitale ha precisato il ministro di investire parecchio: "Abbiamo necessità di mettere in piedi questo hub digitale, un vero ecosistema integrato, dove abbiamo bisogno dell'aiuto dei contenuti di tutti, pubblici e privati, il centro deve creare un ecosistema a cui possono partecipare tutti, a livello territoriale e di privati, ma gli obiettivi sono promuovere meglio il sistema Italia, evitare le frammentazioni avute finora, l'Italia ha tutto e di più ma va promosso bene - ha concluso Garavaglia - Secondariamente attrarre flussi di turisti maggiori e diversi, perché ci sono diversi flussi e il digitale deve aiutare a comunicare le diverse offerte e poi farne nascere di nuove, non solo la destinazione, ma anche il prima, il durante e il dopo, anche ad esempio con la vendita di prodotti". (Rem)