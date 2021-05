Milano: rissa al parco di via Giacosa, un ferito trasportato in codice giallo al Niguarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per rissa aggravata due fratelli di 40 e 38 anni, originari dello Sri Lanka, entrambi incensurati e residenti a Milano. Gli operanti, nella tarda serata, sono intervenuti presso il parco pubblico di via Giacosa, dove era stata segnalata la presenza di tre persone che stavano litigando animatamente. Sul posto sono stati identificati i due fratelli che, in evidente stato di ubriachezza, poco prima avevano avuto un'accesa discussione per futili motivi con un terzo connazionale, al momento ignoto, il quale nella colluttazione aveva ferito all'addome con un coccio di bottiglia il più giovane dei fratelli, allontanandosi subito dopo. Il ferito, con un taglio all'altezza dell'addome, è stato soccorso da personale 118 che, dopo le prime cure, lo ha trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale "Niguarda", dove si trova tuttora ricoverato, non in pericolo di vita, per accertamenti. (Com)