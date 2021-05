Milano: danneggia la porta di casa dell'ex compagna, arrestato per violenza privata 40enne pregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle tre di questa notte, a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, violenza privata e danneggiamento aggravato, un 40enne italiano residente a Milano e pregiudicato per reati specifici e per stupefacenti il quale poco prima, in evidente stato di agitazione, si era presentato in via Maffucci presso l’abitazione della ex compagna, una 37enne milanese, che aveva richiesto l'intervento al 112. L'uomo, dopo aver infranto il vetro del portone del palazzo, aveva raggiunto l'appartamento della donna, danneggiando la porta d'ingresso prima di desistere e tentare di allontanarsi. Gli operanti, giunti sul posto, hanno subito rintracciato il soggetto che, ancora in forte stato di agitazione, improvvisamente si è scagliato contro l'autovettura di servizio colpendola con calci e pugni e danneggiando il tergilunotto posteriore. Grazie anche all'ausilio di un secondo equipaggio giunto sul posto, i militari sono riusciti a contenere l'esagitato il quale, a causa dei pugni sferrati contro la porta del condominio, si era procurato alcune escoriazioni alla mano destra, medicate sul posto dal personale del 118. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata di lunedì 10 maggio. (Com)