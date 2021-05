Milano: nasce il museo diffuso urbano con le storie delle vittime del terrorismo in una mappa interattiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta del primo passo per la costruzione di una serie di itinerari, da percorrere online o nelle strade, per approfondire la conoscenza di fatti storici importanti per la nostra città e più in generale per il Paese – spiega l'Assessore Lipparini -. Un contributo molto importante all'azione di tutela e diffusione dei temi della memoria che, grazie alle potenzialità del nostro geoportale, offre a tutti l'opportunità di consultare documenti e ricordare le vittime del terrorismo. "Uno strumento prezioso in particolare per i più giovani, per le scuole e per tutti quelli che volessero ricordare e approfondire con documenti selezionati dagli studiosi episodi che hanno segnato col sangue la storia italiana – aggiunge il presidente Bertolé - . Oggi, nel giorno in cui ricordiamo chi è morto per mano del terrorismo, possiamo offrire alla città l'opportunità di conoscere a fondo i fatti e le vite spezzate dalla violenza di quei decenni che hanno profondamente segnato la nostra storia". Il sito, la cui offerta verrà arricchita nel corso del tempo con l'aggiunta di ulteriori contributi, è dedicato alla memoria di Antonio Iosa, gambizzato dalle BR nel 1980 per il suo impegno nella diffusione della cultura soprattutto nei quartieri popolari di Milano. Iscritto tra i "grandi" al Famedio del Cimitero Monumentale, tra gli altri riconoscimenti Iosa ha ricevuto nel 2002 la Medaglia d'oro di Civica Benemerenza del Comune di Milano e nel 2010 la "Medaglia d'oro di Vittima del terrorismo" dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. (Com)