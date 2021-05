Milano: aprono 14 nuove imprese nel quartiere Giambellino - Lorenteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'avvio della riqualificazione urbanistica parte anche il rilancio commerciale del Giambellino - Lorenteggio. Sono infatti 14 i nuovi progetti imprenditoriali e di servizi che prenderanno vita nel quartiere grazie al sostegno del Comune. Realtà che vanno da "Diejelisio Tradizione Africane" laboratorio per la produzione e vendita di strumenti musicali alla nuova "Libreria Libera", passando per la "Lavanderia Smart", che oltre ai vestiti igienizza anche gli oggetti, sino alla piattaforma web "Justdelivery" per sostenere e promuovere i negozi del quartiere; mentre all'interno del mercato coperto di Lorenteggio nasce "Mercato di quartiere", la nuova piattaforma di social delivery e e-commerce a disposizione degli operatori per coniugare commercio e associazioni attive nel quartiere. La musica è protagonista con "Family Affairs", un nuovo studio di registrazione musicale con annessa casa di produzione indipendente, mentre il gusto fa capolino con "Tu mi fai girar" la rosticceria dedicata al pollo allo spiedo. Non mancano le realtà rivolte ai bisogni delle famiglie come "Family Hub" che propone servizi di supporto educativo e scolastico oltre ad attività ludico-ricreative per bambini o "Bridge Lab" con i sui laboratori per ragazzi dai 13 ai 18 anni. Spazio anche all'artigianato in versione 2.0 con l'open hub "Switch on Giambellino" che progetta format e oggetti per lo sviluppo sostenibile mentre "Lelibrellule" darà vita a una sartoria creativa e sociale con corsi rivolti alle donne fragili. "L'apertura di queste 14 nuove realtà, che si aggiungono alle 8 già finanziate attraverso lo stesso bando, rappresenta un segnale concreto e incoraggiante per la ripartenza del quartiere e della città - spiega l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani -. Nuovi negozi, laboratori artigiani e servizi che auspico siano presto un punto di riferimento per gli abitanti della zona, visto che quasi tutte le attività sostenute mettono al centro della propria iniziativa imprenditoriale la persona, a dimostrazione di come esista, tra i giovani, non solo la voglia di fare impresa ma anche il desiderio di essere parte integrante di una comunità e del suo patrimonio di relazioni sociali soprattutto in un periodo fortemente provato dalla carenza di relazioni dovute alla pandemia". (segue) (Com)