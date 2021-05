Milano: aprono 14 nuove imprese nel quartiere Giambellino - Lorenteggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando "AdP Lorenteggio – Sostegno all'avvio e al rafforzamento alle attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili", partito lo scorso luglio e conclusosi ad aprile con la selezione dei 14 progetti vincitori, metteva a disposizione 1,2 milioni di euro a fondo perduto per far nascere o crescere imprese profit e non profit localizzate nel quartiere. La percentuale di contributo offerta dal Comune ai progetti varia rispetto al costo complessivo del progetto: 70% per progetti con costo tra i 30 e i 90 mila euro, 60% se l'investimento va dai 90 ai 150 mila euro e 50% se il costo è compreso tra 150 e 200mila euro o superiore a 200mila euro. Le quattordici nuove realtà sono state selezionate su 31 progetti che hanno risposto al bando da settembre a marzo. Precedentemente, sempre grazie allo stesso bando, erano già state finanziate altre 8 imprese, portando così a un totale di 22 nuove realtà commerciali nate nel quartiere grazie al sostegno del Comune. Nello specifico, le risorse messe a disposizione dal bando "AdP Lorenteggio – Sostegno all'avvio e al rafforzamento alle attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili" derivano da fondi POR FESR Lombardia 2014-2020, per il sostegno a progetti e iniziative collocate in ambiti urbani caratterizzati da particolare degrado socio-economico. In questo caso, l'iniziativa fa parte dell'Accordo di Programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Aler che prevede anche il sostegno allo sviluppo di imprese a impatto sociale nel cosiddetto "Quadrilatero ERP" interessato da importanti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e nelle zone limitrofe. I quattordici progetti riceveranno i contributi nei prossimi mesi mentre l'avvio delle attività nel quartiere è previsto per il prossimo autunno. (Com)