Turismo: al via oggi la Bit Digital Edition con più di 90 eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È finalmente online da oggi Bit Digital Edition, l’innovativa evoluzione digitale della Borsa Internazionale del Turismo, che proseguirà fino a martedì 11 maggio per gli operatori e dal 12 al 14 per il pubblico dei viaggiatori. La manifestazione è stata aperta da un convegno inaugurale in cui gli interventi istituzionali ai massimi livelli si sono alternati alle presentazioni di dati e scenari, con la partecipazione di: Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Fiera Milano; Alfonso Morvillo, Coordinatore del Rapporto Italiano sul Turismo - Cnr Iriss; Caroline Bremner, Responsabile ricerche sui viaggi di Euromonitor International; Alessandra Priante, Direttore Europa dell’organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite; Thierry Breton, Commissario europeo responsabile per il mercato interno; e Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo. Ha moderato Magda Antonioli, Direttore Acme Università Bocconi. Molto imponente lo schieramento di ricerche inedite- e relativi dati e dati- dai maggiori centri studi europei e italiani. Il convegno è stato aperto con lo scenario globale sul turismo di Unwto seguito dal report La trasformazione sostenibile e digitale per la ripresa nel turismo europeo a cura di Euromonitor International (Londra). Il Commissario Breton ha presentato il Piano Europeo per rilanciare il turismo e l’atteso Digital Green Pass. A seguire è stato presentato il XXIV Rapporto sul Turismo Italiano a cura di CNR-IRISS, in collaborazione con Istat e Censis. Nel pomeriggio il prestigioso think-tank Oxford Economics (London), per la prima volta in Bit, presenterà le previsioni dell’autorevole European Tourism Forecast 2021. (segue) (Com)