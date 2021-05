Malesia: Covid, vietati tutti gli spostamenti tra distretti non autorizzati dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia vieterà a partire da lunedì, 10 maggio, tutti gli spostamenti non autorizzati dalla polizia tra Stati e distretti. Lo ha annunciato il ministro per la Sicurezza, Ismail Sabri Yaakob, secondo cui il provvedimento resterà in vigore per sei settimane, fino al prossimo 6 giugno. Verrà applicato in tutti gli Stati, che siano o meno soggetti a un Ordine di controllo del movimento (Mco). Ismail Sabri ha precisato che saranno bandite anche attività sociali come le feste per i matrimoni, gli eventi di intrattenimento e tutte le occasioni in grado di creare assembramenti. L’irrigidimento delle misure giunge dopo un forte aumento dei casi di contagio in tutto il Paese, che ha già indotto il governo a imporre un “lockdown” a Kuala Lumpur fino al prossimo 20 maggio. Ismail Sabri ha tuttavia negato che l’esecutivo stia pensando a una chiusura dell’intero Paese.(Fim)