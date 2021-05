Roma 2021: Romano (Pd), coerenza Calenda? Diceva io cialtrone se mi candido sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nervosismo di Calenda è comprensibile: il Pd sta mettendo in campo la soluzione piú forte per vincere le comunali e restituire la Capitale ad un'amministrazione degna di questo nome". Lo dichiara, in una nota, il deputato del Pd Andrea Romano. "Calenda se ne faccia una ragione e, se è in grado di rinunciare alla propria dorata solitudine, dia anche il proprio contributo alla costruzione di una coalizione ampia e condivisa. Ci risparmi tuttavia - aggiunge Romano - le accuse di pantomime e le prediche alla coerenza: in fondo è lo stesso Calenda che è stato eletto al Parlamento Europeo da quel Pd che ha abbandonato pochi mesi dopo per fondare un partitino personale e lo stesso Calenda che di sé stesso diceva 'Sarei un cialtrone se mi candidassi a sindaco di Roma'. Cambiare idea su sé stessi è certamente legittimo, così come cambiare partito. Ma salire sul pulpito della propria incoerenza e impartire lezioni di coerenza al mondo rischia di rompere ogni barriera del ridicolo".(Com)