Spagna: Covid, fine stato emergenza salutato con assembramenti e feste nelle piazza di molte città

- La fine dello stato di emergenza alla mezzanotte di ieri in Spagna è stata celebrata in molte città le piazze si sono riempite di persone assembrate senza alcun distanziamento sociale e rispetto delle misure di sicurezza. A Madrid, dove la giunta regionale ha deciso di eliminare il coprifuoco, migliaia di persone si sono concentrate in Puerta del Sol. Come riferisce il quotidiano "El Pais", la fine dello stato di emergenza è stato vissuto come una sorta di Capodanno ritardato "con al posto dell'uva lattine di birra" nonostante negli ultimi 14 giorni l'incidenza accumulata dei contagi di coronavirus nella regione sia di 317 casi per 100 mila abitanti. "La libertà non è infrangere le regole. Sono immagini deplorevoli", ha affermato il sindaco della capitale, Jose Luis Martinez-Almedia. Secondi fonti della polizia, la notte, tuttavia, si è conclusa senza arresti, denunce od incidenti degni di nota. Il primo cittadino di Madrid ha ricordato che bere per le strade ("botellones") "non è ammesso". A Barcellona, pochi minuti dopo la mezzanotte sul lungomare della Barceloneta si è levato un grido di festa ed i giovani si sono riversati le piazze e le strade con musica, assembramenti, balli e canti. (Spm)