Roma: assembramenti nel Centro storico e sul litorale, chiusure temporanee nei luoghi della movida

- Diversi gli interventi eseguiti dalla Polizia locale per disperdere gli assembramenti in varie zone della Capitale. Le pattuglie sono state impegnate in particolare nel Centro storico, soprattutto nella zona del tridente, dove si sono concentrati i principali interventi già dalla tarda mattinata. Nel corso del pomeriggio rafforzata la vigilanza anche in alcune località della movida come Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, con gli agenti che stanno procedendo a chiusure temporanee, per far defluire le persone e ripristinare condizioni di sicurezza, nelle piazze e vie interessate da affollamenti. I caschi bianchi impegnati anche sul litorale romano, con vigilanza potenziata e interventi in particolare a piazzale Magellano e a piazzale Cristoforo Colombo. Il monitoraggio delle pattuglie avviene sia in forma dinamica, con interventi laddove si presentano maggiori criticità, che con presidi fissi, nelle aree più frequentate. (Rer)